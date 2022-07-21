اتحاد المعلمين يعلن دعمه لنقابة المحامين ومطالبها

وطن: أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وقوفه إلى جانب نقابة المحامين ومطالبها القانونية.

وقال الاتحاد في بيان له، نشره على صفحته في "فيسبوك"، إنه "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على شعبنا الفلسطيني فإننا نقف الى جانب الدفاع عن الحقوق والحريات والمتمثلة في موقف نقابة المحامين الفلسطينيين التي تخوض هذه الايام معركة الدفاع عن الحق في الحياة الكريمة تحت ظل قانون يحمي ويصون الحريات العامة دون تغول من السلطة التنفيذية والقضائية.

وأضاف البيان: نؤكد هنا ان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وكل المعلمين الفلسطينيين يقفون بجانب اخوتهم حراس العدالة نقابة المحامين في هذا النضال النقابي.

وتخوض نقابة المحامين فعاليات احتجاجية منذ ثلاثة أسابيع، رفضا "لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ". وأعلنت مؤسسات أهلية ونقابات والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ونشطاء دعمهم لنقابة المحامين في مطالبها.