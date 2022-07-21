عن طغيان اليومي على حساب الاستراتيجي

كتب عوض عبد الفناح : ينأى قادة الأحزاب والحركات السياسية بأنفسهم عن الفكر، وعن ضرورة بلورة رؤية شاملة للمجتمع، أو تصور إستراتيجي يقود إلى تحقيق هذه الرؤية. وبدل ذلك ينشغلون ويوجهون جُّل طاقاتهم إلى القضايا اليومية و أساليب المناورة المعتمدة تجاه السلطة المركزية القائمة أو تجاه الاحزاب الأخرى في إطار التنافس على تحقيق إنجاز هنا أو هناك. هذه حالة الاحزاب العربية كلها ، داخل الخط الأخضر، التي باتت تعاني جميعها من وهن تنظيمي، وخواء ايدلوجي. فبعض الاحزاب التي كان لها منطلقات ايدولوجية و رؤيوية، تعتاش اليوم على ماضيها النضالي، والذي لم يعد كافيا لانقاذها، ذلك أن التجديد هو إكسير حياة الاحزاب، كما هي المجتمعات والدول. ولم يعد لهذه الأحزاب، وجود فعلي في البلدات العربية، لا نوادي ولا نشاط، والاخطر، لا نقاش سياسي منظم، الذي كان يدار من خلال الندوات والمحاضرات، والمناظرات، والمنابر الاعلامية . لقد حلت المناكفة، و النجومية السطحية والهشاشة محل النجومية الكاريزماتية ذات الزخم العقائدي، والاخلاقي.

في الاربع أعوام الاخيرة، وجدت أحزاب الكنيست نفسها أمام امتحانات متتالية بسبب أزمة كيان الابرتهايد الداخلية، والعجز عن تشكيل حكومات مستقرة، لتصبح هي ذاتها في أزمة ذات وجهين؛ وجهها الاول داخلي، تنظيمي وايدلوجي واخلاقي، ووجها الاخر خارجي يتمثل في علاقتها مع الكيان الإسرائيلي الذي حدّث إستراتيجيته العدوانية تجاه الوجود التمثيل العربي الوطني، بهدف إحتواء ومحاصرة نمو قوة هذا الوجود وفاعليته.

وقد وصلت ذروة هذه الأزمة في تفكك القائمة المشتركة، وسقوطها سياسياً، أي الانخراط في صراعات الاحزاب الصهيونية وائتلافاتها، وتفضيل طرف على آخر ، من خلال تقديم التوصيات . أما التجلي الآخر الاخطر للأزمة هو الأخذ بهذه التوصيات، إلى أقصى قاع الهاوية، وهجر الجماعة الوطنية، من قبل تيار عربي إسلامي، وهو انحدار غير مسبوق، في تماديه ووقاحته.

ولهذا يعيش المجتمع العربي حالة من الإنهاك، والحيرة، و البحث عن المعنى، كما احزابه وحركاته كلها، البرلمانية وغير البرلمانية. شرائح منه، مشغولة في مراكمة نجاحاتها الفردية، وهي مهمة وآخذة بالإتساع ، ولكنها خطيرة من حيث أنها غير مسقوفة برؤية وطنية موحدة، وباستراتيجية عمل فاعلة، الامر الذي يفتح المجال أمام استمرار تعمق الأسرلة والتحلل الوطني. أما الشرائح الأضعف، فهي غارقة في همومها اليومية وتقاتل من أجل تأمين لقمة العيش، وتأمين أقساط التعليم لأبنائها، وهي محاطة ببيئة غير آمنة من العنف والجريمة، والشجارات العائلية والفردية، وظاهرة انتعاش الممارسات الاجتماعية المتخلفة، مثل قتل النساء، او القمع الثقافي والفني، الذي تمارسه اوساط محافظة، معيقة للتقدم والتطور، إضافة إلى تفشي النزعة الاستهلاكية المدمرة اجتماعياً.

يفتقد الفلسطينيون داخل الاخط الاخضر ، في السنوات الاخير، إلى الشعور بغياب من يمثلهم، سياسيا ووطنياً، كجماعة، تحديدا بعد تفكّك القائمة المشتركة والإنهيارات السياسية الاخلاقية التي تلتها، وبعد تبدّد الهيبة والمكانة التمثيلية للجنة المتابعة العليا والفشل الذريع في النهوض بها كمؤسسة حديثة وعصرية، وكمرجعية وطنية قُطرية . وحتى الآن لا يرون أفقاً، أو مبادرة حقيقية تُعينهم على البدء في الخروج من المأزق.

بسبب كل ذلك، نفتقد لحوار استراتيجي، داخلي، تنخرط فيه الفاعليات السياسة كلها، كبيرها وصغيرها، لدراسة مآلات ومخاطر التحولات المتسارعة داخل الكيان الإسرائيلي وانعكاساتها على العلاقة بين المواطنين العرب ومستقبلهم، و علاقة ذلك بالقضية الفلسطينية ككل، وبالمشروع الوطني الفلسطيني التحرري. نحن نَصبُّ غضبنا، وبحق، على سلوك قيادة القائمة العربية الاسلامية، الكارثي، ولكن ذلك لا يمكن أن يُخفي جذور الأزمة الكلية، أزمتنا الداخلية التي يغذيها نظام الابرتهايد، ولا يجوز أن يُشكل غطاءً للهروب من معالجتها والتصدي لها.

فهل يُعقل أن لا تجري تقييمات وإعادة نظر في فهمنا لاسرائيل، الجديدة، وفي نظرتنا وممارستنا لعلاقتنا معها، بعد أن بسطت هيمنتها الكاملة على كل فلسطين، وبعد أن سنت قانون يهودية الدولة، وكل ما يتفرع عن ذلك، وهل يُعقل أن نواصل التصرف بنفس الطريقة، بعد أن صدرت تقارير دولية وإسرائيلية، هامة جدا، تصنف إسرائيل كما هي في الواقع؛ نظام ابرتهايد، نظام فصل عنصري شديد العداء للفلسطيني. ألا يجب أن نسأل أنفسنا السؤال الكبير ، وبغض النظر عن الاختلاف في الجواب؛ لماذا لا نتبنى رسميا وإعلاميا هذا التعريف، وهل بعد تبنيه، يجوز أن نواصل التمثل في في كنيست الابرتهايد؟ . وألا يجب أن نفكر في كيفية التصرف في الحالتين؛ في حالة الاستمرار في المشاركة في الكنيست، وفي حالة اعتماد المقاطعة. أي، ما هي الاستراتيجيات المطلوبة لتمثيل مصالح المواطنين العرب، فلسطينيي ال٤٨، والتعبير عن أهدافهم، وعن علاقتهم مع الشعب الفلسطيني ككل، ألم يحن الوقت للتفكير ببلورة سقف جماعي، وطني جامع، يربط الكل الفلسطيني في النضال ضد الابرتهايد.

ما يثلُج الصدرَ أن هناك مؤسسات بحثية هامة، داخل الخط الأخضر، وهناك جيلٌ جديد من الباحثين، الذي تجاوز كل ذلك وانتقل الى تشريح الكيان الإسرائيلي وفق الدراسات النقدية الجذرية، وتحديداً دراسات الاستعمار الاستيطاني، والتي يجري تطبيقها على إسرائيل باعتبارها كياناً استعمارياً احلالياً، وكذلك على سياسات اسرائيل تجاه مواطنيها الفلسطينينين، باعتبارها سياسة إستعمار داخلي وأن المواطنة هي مواطنة كولونيالية وليست مواطنة دولة عادية وطبيعية. وكل هذه الدراسات والتحليلات تحتاج إلى تفكير جماعي حول كيفية التعامل مع تطبيقاتها العملية.

غير أن المشكلة أن هذه الدراسات محصورة في الدوائر البحثية، أي أنها ليست في متناول الناس العاديين، وليست للأسف في متناول نشطاء الاحزاب والحركات السياسية، ومن المفروض، وكما كان الامر في حقبة ثورات التحرر، التي زخرت بالقياديين المثقفين ، أن تطلع عليها قيادة الأحزاب، تقرأها وتتمثلها وتنقلها إلى داخل أحزابها وكوادرها. إن التسلح بالفكر السياسي، بفهومه الشامل، التقدمي التحرري، من شأنه تحصين الاحزاب من التحلل الايدلوجي، والاخلاقي، وتمكينها من التطور والاستمرار ، بل ومحاصرة مظاهر الانحراف والانتهازية، وكذلك الدوغمائية المقيتة، قبل أن تتسع وتقوض هوية الاحزاب، وتحولها إلى أحزاب وحركات لا روح لها، ولا دور تحرري لها. بل تصبح عبئا على مجتمعها.

كيف نعيد الاعتبار للرؤى والتفكير الاستراتيجي، ما هو إطار التحليل المطلوب في فهم الواقع الاسرائيلي، تجاه فلسطينيي ال ٤٨، والشعب الفلسطيني ككل، كيف تُعيد الاحزاب والحركات بناء المُوجّه الايدلوجي والأخلاقي، وهو الامر الذي لن يحصل الا من خلال مواكبة التطور الفكري الذي يجري خارج الهياكل الحزبية والحركية القائمة، وتوفر وكيلا للتغيير، مبدعا وحديثا ومتحررا . في المقال القادم نتابع النقاش والاشتباك مع هذه الاسئلة.