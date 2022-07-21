الاحتلال يعتقل الأسير السابق المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، الأسير السابق عبد الباسط معطان (48 عاماُ)، من بلدة برقة/رام الله، بعد اقتحام منزله فجراً بطريقةٍ همجية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه حيث كان معتقلاً إدارياً.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير معطان مُصاب بالسرطان القولون، وهو في حالة صحية تحتاج لرعاية حثيثة، حيث خضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السابق، جرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقا أن الخلايا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية لانتشار المرض.

وحمّل نادي الأسير، مجددا، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وكافة المعتقلين المرضى، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية بين صفوف المعتقلين وتسجيل عدد من الحالات المصابة بأورام.



يذكر أن معطان أسير سابق أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.