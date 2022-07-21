الاحتلال يعتقل 12 مواطنا في الضفة

وطن: شّنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة، طالت 12 مواطنا على الأقل.

وعُرف من بين المعتقلين:

- المحرر فادي حمد- بيرزيت شمال رام الله

- المحرر المريض عبد الباسط معطان- البيرة

- لؤي أبو عليا- المغير شرق رام الله

- عباس أبو عليا- المغير

- كرم ماهر- حوارة جنوب نابلس

- عبد الناصر العطعوط- اليامون غرب جنين

- عبد الباسط عطعوط- اليامون

- القيادي في الجهـاد عبد الحليم عز الدين- جنين

- ايهاب سلامة- جنين

- عادل حسين زكارنة- جنين

- الاحتلال يعتقل الشقيقين أحمد شلالدة ومحمد شلالدة عقب اقتحام منزلهما في منطقة رام الله التحتا