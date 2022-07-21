الاحتلال يعتقل 12 مواطنا في الضفة
21.07.2022 09:00 AM
وطن: شّنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة، طالت 12 مواطنا على الأقل.
وعُرف من بين المعتقلين:
- المحرر فادي حمد- بيرزيت شمال رام الله
- المحرر المريض عبد الباسط معطان- البيرة
- لؤي أبو عليا- المغير شرق رام الله
- عباس أبو عليا- المغير
- كرم ماهر- حوارة جنوب نابلس
- عبد الناصر العطعوط- اليامون غرب جنين
- عبد الباسط عطعوط- اليامون
- القيادي في الجهـاد عبد الحليم عز الدين- جنين
- ايهاب سلامة- جنين
- عادل حسين زكارنة- جنين
- الاحتلال يعتقل الشقيقين أحمد شلالدة ومحمد شلالدة عقب اقتحام منزلهما في منطقة رام الله التحتا