عريضة عالمية تقارب النصف مليون توقيع للمطالبة بالإفراج عن الأسير مناصرة

وطن: تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب دولة الاحتلال الافراج عن الأسير أحمد مناصره دون قيد أو شرط، عبر موقع "change.org" العالمي (المتخصص في نشر العرائض في أبرز الملفات الدولية)، 430 ألف توقيع.

يأتي ذلك مع استمرار اعتقال سلطات الاحتلال للأسير الفلسطيني أحمد مناصره ومطالبة منظمات دولية بالإفراج الفوري عنه.

كما طالبت اللجنة الفلسطينية العالمية للصحة العقلية من جميع الزملاء الدوليين في مجال الصحة النفسية وجميع الاشخاص ذوي النوايا الحسنة التوقيع للمطالبة بالإفراج عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصره ليعود الى عائلته بعد 6 سنوات من الإساءة المنهجية العميقة في أحد السجون الإسرائيلية، حسبما ذكرت اللجنة عبر الموقع مطالبة أيضا بالاتصال مع الكونغرس الاميركي فورا لحثهم على العمل للإفراج عن مناصره.

ويسعى القائمون على الحملة تحت وسم #FreeAhmadManasra الى جمع ما يزيد على 500 ألف توقيع لتصبح العريضة من أكثر العرائض الموقعة عبر موقع "change".

وفي السياق ذاته نددت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بقرار محكمة الاحتلال تأجيل جلسة الاستماع في الحبس الانفرادي لمناصره حتى الـ 16 من الشهر المقبل، مما يعني انه سيدخل شهره الثامن في الحبس الانفرادي وهو يعاني من ظروف نفسية غاية في الصعوبة.