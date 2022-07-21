قتيل في رهط وإصابتان بالرينة

وطن: قتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما، فجر اليوم الخميس، من مدينة رهط في النقب، إثر جريمة إطلاق نار.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للعلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

إصابتان في جريمة إطلاق نار بالرينة

وأصيب شابان بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرينة، في ساعات متأخرة من الليل.

وبحسب التفاصيل، أصيب شاب بجراح خطيرة وآخر بجراح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء جريمة إطلاق ناب صوب مخبز على الشارع الرئيسي في الرينة.

وهرعت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهما على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة.

56 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 56 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.