اللجنة العليا لقطاع النقل العام تعلق خطواتها الاحتجاجية لمدة أسبوعين

وطن: علقت اللجنة العليا لقطاع النقل العام، اليوم الاربعاء، خطواتها الاحتجاجية لمدة أسبوعين، لاتاحةالفرصة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاخيرة.

وقال بيان صدر عن اللجنة "نعلن عن تعليق خطواتنا الاحتجاجية لمدة اسبوعين، وذلك حتى نتيح الفرصة للجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي اقرها في جلستة يوم الاثنين 2022/7/18 فيما يخص مطالب قطاع النقل العام وهي: تخفيض سعر المحروقات شيكل واحد وتثبيته على السعر بعد الخصم، متابعة والقضاء على ظاهرة المركبات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر، وايجاد بدائل عن تحويل المركبات العمومية من الجانب الآخر والاعلان عنها بحيث تكون بنفس الاسعار.

كما دعت النقابات في اللجنة للمشاركة في اجتماع يوم 6 أغسطس بعد انتهاء المهلة الممنوحة لجهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات المطلوبة.