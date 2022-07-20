دموع الجدات

كتب: فادي البرغوثي

اليوم وانا أبحث خلال صفحة "الفيس بوك " وجدت اغنية فرقة العاشقين الرائعة " من سجن عكا " ... والتي تحكي قصة ثلاثة شبان فلسطينين اعدمتهم بريطانيا نتيجة مشاركتهم في ثورة البراق سنة ١٩٢٩ ...

هذه الحادثة ظلت في اذهان الفلسطينين خاصة ان الإعدام صادف يوم الثلاثاء وهو ما جعل كل من عاش هذه القصة "يتشائم " من يوم الثلاثاء

كان جدي " ابو صالح " رحمة الله علية عندما يقرر السفر ويصادف ذلك يوم الثلاثاء يتثاقل منه .. و في الصباح الباكر يقول "الله يستر من هذا اليوم "

ولفترة كنت افكر ان جدي له قصة خاصة مع هذا اليوم حتى اكتشفت ان هذا اليوم كان يوم شؤوم عند اغلب من عاشوا القصة ، كما ان اغنية العاشقين جسدت واقع مهم في القصة نفسها ما جعلت القصة تكون حاضرة ومتجددة عند الناس فكنت اشاهد جدات الحارة في " الشيخ غيت " عندما يجتمعن أيام الصيف في ظلال بيت ام حسين القدورة ويسمعن "كاست فرقة العاشقين" الغريب ان "الكاست" في تلك الفترة كان من عدة اغاني الا ان الاغنية المفضلة لديهم كانت " من سحن عكا " فيستمعن لها دون صوت او همس مع البكاء وكأن الحادثة حدثت للتو!! ..

أذكر من النساء " ام جمال، وام المامون، ام فوزي قاسم، وأم حسين نفسها، وأم بكر وأم عبد العزيز ورائد المعليش وأم صخر وتنضم الأصغر عمراً إليهنّ احياناً إمي وأم رضوان وأم المنذر "كنت افكر ان محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي" من اقاربنا أو من بلدنا "ديرغسانة" فالبكاء الذي كنت اشاهده حقيقي من دموع غزيرة وحزن شديد

لا اعرف ان كانت حجات الحارات فى البلد من "حارة شعيب أو وسط البلد ، والحارة التحتا، وحارة جنقله ودار حسين" يسمعن الأغنية بشكل متواصل مثل حجات حارة "الشيخ غيث" أو حتى البلدات الأخرى لكن ما أعرفه ان الأغنية مشهورة في كل فلسطين

رحم الله جداتنا اللواتي زرعن في قلوبنا تمجيد الشهادة وجعلن قصة الشهداء حاضرة كقصة سمعناها وفهمنا كلماتها من دموعهنّ التي حملت الكثير من المعاني الكبيرة للشهداء ودورهم الباقي في النضال المتواصل من جيل إلى جيل ...

من سجن عطا طلعت جنازة..محمد جمجوم وفؤاد حجازي..جازي عليهم يا شعبي جازي... المندوب السامي وربعة عموما