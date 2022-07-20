اشتية: أي تعيينات لا تراعي الأنظمة والقوانين ومعايير النزاهة والشفافية غير قانونية

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية في تعليقه على قضية ما سمي "التبادل الوظيفي " بين أبناء وزراء، إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها.

وأكد على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها".

ويأتي تعليق اشتية بعد ساعات من تداول مواقع التواصل الاجتماعي لخبر ما سمي "بالتوظيف التبادلي" بين وزيري الحكم المحلي والاشغال، والذي لاقى استياء الجمهور الفلسطيني بما يحمله من تجاوزات ادارية واستغلال للمنصب والنفوذ وعدم تكافؤ للفرص كما ينص عليها القانون الاساسي وقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك للوظيفة العمومية.

وكانت مصادر خاصة قالت لوطن، إن هيئة مكافحة الفساد تعاملت مع قضية ما سمي "التبادل الوظيفي " بين أبناء وزراء كقضية راي عام واعتبرت ما تم نشره عن الموضوع في الاعلام بمثابة تبيلغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد عن حصول شبهة فساد. (اضغط هنا)