مصادر لوطن: هيئة مكافحة الفساد باشرت التحقيق في عملية ما سمي "التبادل الوظيفي " بين أبناء وزراء

وطن: قالت مصادر خاصة لوطن، إن هيئة مكافحة الفساد تعاملت مع قضية ما سمي "التبادل الوظيفي " بين أبناء وزراء كقضية راي عام واعتبرت ما تم نشره عن الموضوع في الاعلام بمثابة تبيلغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد عن حصول شبهة فساد.

وفي تفاصيل ما أطلق عليه اسم "التوظيف التبادلي"، قام وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بتوظيف ابنته أسيل مجدي صالح في وزارة الاشغال بالمقابل حصلت ابنة وزير الاشغال رنا محمد زيادة على وظيفة في وزارة الحكم المحلي.

وضجت صباح اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ما سمي "بالتوظيف التبادلي" الذي لاقى استياء الجمهور الفلسطيني بما يحمله من تجاوزات ادارية واستغلال للمنصب والنفوذ وعدم تكافؤ للفرص كما ينص عليها القانون الاساسي وقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك للوظيفة العمومية.

وكانت مواقع اعلامية تداولت صباح اليوم تصريحات صحفية لوزير الحكم المحلي مجدي الصالح قال فيها: ان تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة ضمن وزارة الحكم المحلي جاء بسبب كفاءتها وخبرتها.

وعند سؤال وزير الأشغال محمد زيارة عن تعيين ابنه وزير الحكم المحلي لديه.. أجاب: "ابنة الوزير مجدي الصالح ليست موظفة، ولكن تقدمت بطلب توظيف بإطار قانوني، ونحن موافقون على توظيفها".

