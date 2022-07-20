تجمعات كبيرة للمستوطنين غرب سلفيت

وطن: تجمع مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عند مداخل وطرق بلدات وقرى غرب مدينة سلفيت.

وذكر رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن مئات من المستوطنين تجمعوا في منطقة "خلة حديدة" غرب القرية على الطريق المؤدية للقرى والبلدات الغربية من محافظة سلفيت.

وأضاف أن مجموعات أخرى من المستوطنين تجمعوا في منطقة "خلة الشايب" جنوب غرب القرية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تجمعوا عند المدخلين الشرقي والغربي لبلدة بروقين غرب سلفيت.

المصدر: (وفا)