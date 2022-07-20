محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الاداري للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، بأن محكمة "عوفر" قررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وأوضحت مهجة القدس، أن المحكمة قررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة حتى تاريخ 02/10/2022م، بشكل غير جوهري دون التفاتها لخطورة حالته الصحية.

وكانت مؤسسة مهجة القدس، قد ذكرت بداية الأسبوع، أن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد خليل عواودة من سجن عيادة الرملة إلى مشفى "آساف هروفيه" في الداخل المحتل لخطورة وضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت العواودة بتاريخ 27/12/2021م، ووجهت له سلطات الاحتلال بداية اعتقاله تهمة التحريض على "الفيس بوك" إلا أنها بتاريخ 09/01/2022م حولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

وشرع الاسير، في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022م رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري مطالبًا بإلغاء القرار الإداري بحقه والإفراج عنه.