الدنمارك تسجل أعلى درجة حرارة منذ عام 1941

وطن: حطمت موجة الحر في الدنمارك الرقم القياسي لدرجات الحرارة في يوليو المسجل قبل 81 عاما، حيث بلغت الحرارة 35.6 درجة في غرب غوتلاند يوم الأربعاء.

ووفق ما أعلنه المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، تم تسجيل الرقم القياسي المطلق في الدنمارك في أغسطس 1975 في نفس المكان، في الجزء الغربي من غوتلاند، في مدينة هولستبرو، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 36.4 درجات.

أما بالنسبة لشهر يوليو ككل، فقد كان الأكثر دفئا في عام 2006، حيث كان متوسط ​​درجة الحرارة اليومية في البلاد 19.8 درجة.

المصدر: (تاس)