اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021

وطن: تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 من رئيس الديوان إياد تيم.

وأطلع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، رئيس الوزراء على أبرز ما خلص له التقرير، حيث جاء فيه ان الديوان أصدر 106 تقريراً رقابياً، موزعاً على العديد من القطاعات أهمها الاقتصادية والاجتماعية والسيادية.

وبيّن تيم أن الديوان تلقى 274 شكوى وبلاغا خلال العام 2021، تم اصدار 202 والباقي قيد المتابعة، بالإضافة الى إنجاز 86 شكوى مدورة من سنوات سابقة ليكون المجموع الكلي 288 شكوى منجزة خلال العام 2021، مشيرا إلى أن التقرير السنوي ركّز على قطاع الخدمات المرتبطة بالمواطن.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية في عمله الرقابي والتدقيقي لمؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكدا مواصلة الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لعمل الديوان، والأخذ بتوصيات التقرير على محمل الجد