"مساواة" بالتعاون مع منظمة "البيدر" تنظمان النشاط التوعوي الثاني في تجمع وادي السيق البدوي

وطن: نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" اليوم، نشاطا قانونيا بعنوان "الحقوق الدستورية في التجمعات البدوية"، لتوعية واطلاع المواطنين في تلك المناطق على جوهر حقوقهم الدستورية، ويعتبر هذا النشاط هو النشاط الثاني للحديث عن الحقوق الاجتماعية في تلك التجمعات البدوية المهمشة،وقد جرى تنفيذ هذا النشاط المتمثل بالتوعية القانونية للبدو بحقوقهم الدستورية في تجمع وادي السيق البدوي في بادية رام الله شرقا، حيث استعرضت الباحثة في حلقتين متتاليتن احدهما للنساء والاخرى للرجال الحقوق الاجتماعية لتلك التجمعات كحقوق دستورية،ويتمتعوا بها على قدم المساواة مع باقي فئات المجتمع الفلسطيني،وقد تم التركيز باستهداف المرأة في هذا اللقاء التوعوي الثاني، باعتبار ان المرأة في التجمعات البدوية تعاني من التهميش والاقصاء، ومن منطلق ضرورة تعزيز دور المرأة في تلك التجمعات لخلق مجتمع واعد، باعتبار ان المرأة هي الحاضنة الاولى للطفل، وان توعيتها بحقوقها ذات تأثير مباشر على اطفالها، ويلعب دورا محوريا في تشكيل الفكر، علما بأن تلك التجمعات محرومة من جل حقوقها الدستورية، ولا تتلقى اية خدمات من الحكومة، وهي تجمعات مهمشة جدا تفتقد لكل مقومات الحياة الانسانية.



وأوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان لها اليوم وصل وكالة وطن نسخة منه "إن هذه الانشطة التوعوية في الحقوق الدستورية،تهدف الى رفع مستوى الوعي القانوني لدى التجمعات البدوية،وذلك للخروج بهم من دوائر الاقصاء والتهميش الى دوائر الدمج والمشاركة الفاعلة"

واضافت "البيدر" بأن تنفيذ عملية التوعية القانونية في التجمعات البدوية ستمضي قدما بالشراكة مع "مساواة"، من اجل الأرتقاء بالمجتمع البدوي، والعمل على هندسة الفكر البدوي المتربط كثيرا بالتقاليد لدفعه نحو التعرف على مزيد من حقوقه،لتغيير واقعه نحو مستقبل افضل.

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