سيل الغاز الروسي إلى الصين يبلغ مستوى قياسيا

وطن: بلغت إمدادات شركة "غازبروم" الروسية من الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا" أمس 19 يوليو 2022 مستوى قياسيا، حيث تجاوزت الشحنات إلى السوق الصينية الأحجام التعاقدية.

وقالت الشركة الروسية في بيان في قناتها بتطبيق "تلغرام" اليوم الاثنين، إن الصين تعمل على زيادة حجم مشترياتها اليومية من الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" وفي تاريخ 19 يوليو 2022 وصل حجم الإمدادات إلى رقم قياسي تاريخي جديد.

وأضافت الشركة الروسية، أن إمدادات الغاز الطبيعي عبر مسار "قوة سيبيريا" تجاوزت كميات العقود اليومية المبرمة مع الجانب الصيني. وأشارت إلى أن عمليات التوريد تتم في إطار عقد غاز طويل الأجل بين شركة "غازبروم" وشركة CNPC الصينية.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.