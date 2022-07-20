الاحصاء الفلسطيني: ارتفاع اسعار الجملة بنسبة 2.75%

وطن: سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 2.75% خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الاول من العام 2022، بواقع 2.79% للسلع المستوردة، وبنسبة 2.63% للسلع المحلية.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 2.59%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 15.18%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 8.82%، وأنواع الوقود السائل بنسبة 8.11%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 6.93%، وأنواع الوقود الغازي بنسبة 6.39%، والأغذية الأخرى بنسبة 5.70%، والحيوانات الحية بنسبة 4.42%، والمشروبات بنسبة 4.02%، وسلع منزلية أخرى بنسبة 3.00%، والمنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 1.61%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المعادن الحديدية وغير الحديدية بأشكالها الأولية بمقدار 4.48%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 2.62%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 1.71%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 4.13%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المركبات ذات المحركات بنسبة 8.39%، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 2.12%.