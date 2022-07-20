اصابة شاب بجروح خطيرة في الدهيشة وحملة اعتقالات في الضفة

وطن: أصيب اليوم الأربعاء، شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، واعتقل أربعة آخرون في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما واعتقل عدد آخر من مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب برصاصة في الصدر خرجت من الظهر، نقل على إثرها الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين آخرين خلال اقتحامها المخيم، وهم: علي مصلح (48 عاما)، ونجله محمد (20 عاما)، ومحمد كاظم أبو عجمية (21 عاما)، وهيثم موسى أبو عجمية (55 عاما)، وذلك بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة شنتها فجر اليوم الأسير المقدسي المحرر إبراهيم إسماعيل حلبية من بلدة أبو ديس، والنائب الشيخ نايف الرجوب من دورا جنوب الخليل، و المحرر أيمن الدرابيع- دورا، و المحرر كامل جاسر اقطيل- دورا.

كما وسلم الاحتلال عائلة الصحفي فيصل الرفاعي بلاغاً لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال القدس.