الاعلام العبري: منفذ عملية الطعن من سكان رام الله ويحمل تصريح BMC

وطن: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، أن منفّذ عملية الطعن في القدس المحتلة عصر اليوم، هو إسماعيل نمر (44 عاما)، وهو من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لافتة إلى أنّه متحصِّل على تصريح BMC، وهو تصريح عمل "نادر"، "يتم إصداره فقط بعد الحصول على تصريح أمنيّ، ولأولئك الذين يمتلكون شركة تربح الملايين سنويًا، والذين يحق لأصحابه أيضًا السفر عبر مطار اللد، والدخول الى الداخل المحتل عبر المعابر المخصّصة لمرور المركبات الإسرائيلية".

وقالت أن هذا الأمر، هو ما صعّب على أجهزة أمن الاحتلال، إحباط العملية قبل تنفيذها.