شركة كهرباء القدس: موجة الحر الحالية تزامنت مع القطع الإسرائيلي للتيار والبنية التحتية للشركة قادرة على استيعابها

رام الله – وطن : أكدت شركة كهرباء محافظة القدس، أن بنيتها التحتية قادرة على استيعاب موجة الحر الحالية، والتي ستستمر حتى نهاية شهر تموز الحالي، وأن طواقمها جاهزة للتعامل مع ارتفاع الاستهلاك في الكهرباء خلال وقت الذروة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة امتياز محافظة أريحا والأغوار، مؤكدةً أن محطة الرامة التي نجحت الشركة في تشغيلها قبل ذروة الصيف، ستحمي المحافظة من ضعف الجهد الكهربائي أو من القطع بسبب ارتفاع الأحمال.

ونوهت شركة الكهرباء المقدسية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء ووصل وطن نسخة عنه، أن موجة الحر الحالية تتزامن مع القطع الاسرائيلي المتواصل، وأن جهود الشركة في وقف القطع أو التخفيف منه، ما زالت تصطدم باستمرار السرقات وتراكم الفواتير على البعض، داعيةً إلى التوقف عن الاستهتار في الاستهلاك المسروق والاستهلاك الغير مدفوع لضمان استمرارية التيار الكهربائي.

ووجهت الشركة طواقهما الاعلامية لتقديم النصائح حول الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية خلال موجة الحر الحالية، ونشر التحذيرات والارشادات والمناطق التي ترتفع فيها الاحمال بشكل مفاجئ على كافة مواقع الشركة الاعلامية، كما قررت الشركة رفع جهوزية طواقمها الميدانية، وتخفيف أعمال الصيانة والقطع الكهربائي، إلا الضروري والطارئ منها، إلى حين تحسن الطقس واعتداله.



وتقدمت الشركة في ختام بيانها بالشكر والتقدير للطواقم الفنية التي بذلت كل جهد يلزم لتشغيل محطة الرامة قبل موجة الحر الحالية، وجهودها في الحفاظ على النظام الكهربائي في ذروة المرتفعات والمنخفضات الجوية، حيث تواصل الطواقم الفنية والميدانية الليل بالنهار بهدف الحفاظ وحماية النظام الكهربائي.