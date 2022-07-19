ملتقى فلسطين للرواية العربية ينتظم بندوتين في رام الله وبيت لحم في يومه الثاني

وطن: انتظمت فعاليات ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية في يومه الثاني بندوتين أدبيتين الأولى عقدت في جامعة بيرزيت وجاءت تحت عنوان"التيَّارات النظريَّة وحضورها في نقد الرِّواية"

والثانية عقدت في بيت لحم وجاءت تحت عنوان :"اميل وجبرا، وطن السرد والهوية"

وشارك في الندوة الأولى كل من: الأديب أحمد المديني، و الكاتب عادل الأسطة وأدار الندوة الأستاذ وليد الشرفا.

حيث تحدث الشرفا عن المناهج النقديَّة الأدبيّة عمومًا وأثرها على الرّواية بصورة إجماليَّة، وعلى الرِّواية العربيَّة على وجه الخصوص، كماتحدّث عن أبرز النَّظريَّات النقديَّة التي ساهمت في تطور الرِّواية العربيّة.

بدوره، شرح الأسطة عن النّظريّات النّقدية وتطورها في الفكر النّقديّ العربيّ الذي أفاد من النّظريَّات الغربيّة المتعدّدة، وأكّد على أنّ النَّاقدالحقيقيّ هو الذي يمتلك مفتاحًا مختلفًا وفقًا للنصّ الأدبي، مستشهدا بمقولة جورج طرابيشي: "إن أسوأ أنواع النُّقَّاد هم الذين يملكونمنهجًا واحدًا يطبّقونه على جميع النُّصوص".

من جهته تحدث المديني عن التيّارات النّقديّة منذ نشأتها، وكيف أثَّرت على تطوير الأعمال الأدبيَّة عموما، والرِّواية العربيّة خصوصًا متأثرةًبهذه التيّارات والمناهج التي عملت على دعم وإسناد الأجناس الأدبيّة المختلفة، ومن ضمنها الرّواية، وكيف ساهم ذلك وأثمر في الأعمالالأدبية وتطويرها.

أما الندوة الثانية شارك فيها الكاتب والأكاديمي أحمد رفيق عوض، والأكاديمي والناقد رياض كامل حيث أدار الندوة فؤاد سليمان.

حيث تناول عوض في مداخلته أدب وحياة جبرا إبراهيم والأديب اميل حبيبي، وحث الطلبة على ضرورة البحث عن إنتاج جبرا واميل حبيبي والاطلاع عليه لما يشكله من سردية فلسطينية وحث على الصمود وحب الوطن مهما طالت الغربة.

بدوره سلط رياض كامل الضوء على أدب جبرا وحبيبي ودورهما في السردية الفلسطينية، وأهمية الاحتفاء بهما في الذكرى الخمسين لاستشهاد كنفاني.