الاحتلال يقصف نقطة مراقبة للمقاومة شمال غزة

وطن: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، نقطة مراقبة للمقاومة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأطلقت طائرة بدون طيار صاروخين على الأقل صوب نقطة مراقبة للمقاومة شمالي قطاع غزة، ينما ذكرت مصادر محلية ان مدفعية الاحتلال اطلقت عدة قذائف صوب الموقع.

ويأتي الاستهداف بعد مزاعم الاحتلال بأن أعيرة نارية أطلقت من غزة وأصابت مبنى في مستوطنة "نتيف هعسراه" المحاذية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال إن الرصاصة التي أصابت مبنى صناعي في مستوطنة "نتيف هعسراه" في منطقة غلاف غزة مصدرها يعود إلى إطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة، وفق زعمه.