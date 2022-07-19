الهيئة المستقلة وموقفها حول تعديلات القوانين الاجرائية

المحامي فاتح حمارشة : تخوض نقابة المحامين الفلسطينيين حراكا هاما يهدف الى الغاء التعديلات التي أجريت على القوانين الاجرائية، بسبب انتهاك هذه التعديلات لحق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم وضمانات المحاكمة العادلة.

جرى بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢ اجتماعا لما يسمى بالمجلس التنسيقي لقطاع العدالة لمناقشة الأزمة الناشئة عن سريان هذه التعديلات، وكان نقيب المحامين -منفردا -معارضا لبقاء سريان هذه التعديلات رغم أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عضوا في هذا المجلس النتسيقي الذي هو بالمناسبة غير قانوني ولا يوجد ما يسند وجوده قانونا.

وبعد موافقة ممثل الهيئة المستقلة على سريان القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الاجرائية كما جاء في بيان (رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة) المنشور على صفحة المركز الاعلامي القضائي على الفيسبوك بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢ أصدرت الهيئة بيانا بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ موضحة من خلاله ان هذه التعديلات تحتاج الى تعديل وتمس بضمانات المحاكمة العادلة.

هذا البيان تضليلي، لأنه لم ينف موافقة الهيئة من خلال المجلس التنسيقي على بقاء هذه التعديلات سارية، ويهدف الى ذر الرماد في العيون.

تضمن البيان أن التعديلات تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة وبذات الوقت يوافق ممثل الهيئة على بقاء هذه التعديلات سارية رغم علم الهيئة أنها تنتهك حقوق الانسان، بما يدلل على أن الهيئة لا تمانع من تطبيق قوانين تنتهك حقوق الانسان، ولكنها فقط تنصح بتعديلها بما يخالف دورها وغاية انشائها، حتى أنها لم تستغل عضويتها في المجلس التنسيقى لتصوت على الغاء هذه التعديلات المساسة بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الانسان.

موقف ممثل الهيئة بالمجلس التنسيقي ومحاولة التضليل هذه التي جاء فيها البيان ينطبق عليها بيت الشعر:

لا يخدَعنْك هِتاف القوم بالوطن... فالقوم في السر غير القوم في العَلَن

التركيز على مواقف الهيئة وتسليط الضوء على مواقفها مهم جدا، بسبب استخدامها لتمرير تجاوزات خطيرة تنتهك حقوق الانسان، اضافة الى أن هذا النقد قد يُنشط أعضاء مجلس مفوضيها عسى ان يقوموا بالدور الذي يلقيه عليهم الضمير والقانون، و يخرجون عن حالة الصمت غير المسبوقة، لاسترداد الهيئة التي أصبحت مخطوفة لأغراض تتعارض مع وظيفتها ودورها.

في الختام إن حراك نقابة المحامين يهدف لحماية حقوق الانسان، ويجب على الجميع الالتفاف حول نقابة المحامين ومساندتها بغية تحقيق مطالبها المشروعة، لأن الابقاء على هذه التعديلات يخل بمنظومة حقوق الانسان ويهدر حق التقاضي باعتباره الحق الدستوري الحامي للحقوق الدستورية الأخرى.

*قاضي سابق