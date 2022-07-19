وفاة فتاة متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها في حادث سير جنوب الخليل

وطن: توفيت طالبة في مرحلة الثانوية العامة تبلغ من العمر (18 عاما) متأثرةً بجروح أصيبت بها الأسبوع الماضي، جراء تعرضها لحادث سير ذاتي بمدينة دورا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطالبة المذكورة تعرضت لحادث سير ذاتي أثناء قيادتها مركبة غير قانونية بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة، ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى الأهلي بالخليل، وأعلن الأطباء عن وفاتها اليوم.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث في حينها من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة منع أبنائهم من قيادة مثل هذه المركبات غير القانونية، لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين ومقدراتهم.