نقابة المحامين تعلن تشكيل لجنة إسناد لمطالبها من الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص

وطن: أعلنت نقابة المحامين، تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص بقيادة نقابة المحامين، لدعم وإسناد وتوسيع الخطوات الاحتجاجية للنقابة.

وفي بيان لها، وصل وطن، أصدرته عقب اجتماعها مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والفعاليات النقابية والوطنية، أكدت خلاله نقابة المحامين رفضها أي محاولة للالتفاف على مطالب النقابة أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها.

وشددت على ضرورة العمل على متابعة ودعم الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها نقابة المحامين والمتمثلة في نقل كافة المحامين الفلسطينيين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء.

وطالبت النقابة بضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي.

كما أكدت على ضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخل السلطية التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.

فيما يلي نسخة عن البيان: