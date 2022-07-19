عائلة أبو عرام: عناصر أمن بلباس مدني اقتحموا منزلنا وصادروا جهاز "آيباد" للطفل قسام

وطن: قال الصحفي أمير أبو عرام ان مجموعة من الملثمين (عرفوا على انفسهم بانهم من احد أجهزة الامن) اقتحموا ظهر اليوم الثلاثاء منزل شقيقه أيمن ابو عرام في بلدة بيرزيت.

وأوضح أبو عرام لـ "وطن" بان النساء اللواتي كن في منزل شقيقه ومنزل العائلة (والديه) رفضن فتح الباب للملثمين الا بعد حضور أحد الرجال، وهو ما حدث بعد وصول الوالد، لافتا ان الملثمين عوفوا عن أنفسهم بأنهم من أحد الاجهزة الامنية.

وحمل أبو عرام الأجهزة الأمنية المسؤولية عن سلامة الأطفال والنساء الذين تواجدوا في البيت في ظل جو "التهديد والرعب" في محيط المنزل.

ولفت إلى ان عناصر الامن اقتحموا منزل شقيقه أيمن المعتقل لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية منذ عدة أيام وقاموا بمصادرة جهاز "آيباد" خاص بالطفل قسام البالغ من العمر 7 سنوات ومن ثم غادروا المكان.

واشار الى ان "الاجهزة الامنية تهدد منذ يومين أفراد العائلة، وخلال اقتحامهم اليوم هددوا أفراد العائلة بالاعتقال والملاحقة".

يذكر ان اجهزة الامن اعتقلت أيمن ابو عرام بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت قبل 3 أيام، ولا يزال معتقلا لديها حتى الان.