أمن الدولة يحاول دهم مصرف لبنان بحثاً عن حاكم المصرف رياض سلامة

وطن: حاولت قوّة من أمن الدولة دهم مصرف لبنان بحثاً عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد ورود أنباء عن وجوده داخله، وذلك إثر توجّهها صباح اليوم إلى منزله في الرابية حيث لم تجده.

إلا أنّ هذه القوة لم تدخل بعد صدور إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، قضت بمنع القوة من الدخول، إلا أنّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تمكّنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة والوصول إلى الطبقة الموجود فيها مكتب الحاكم، ولم تدخله وغادرت .

وقالت من محيط المصرف: "أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان"، مشيرة إلى أنّه "قيل لنا إنّ حاكم مصرف لبنان ليس هنا، والمدّعي العام التمييزي لم يعطِ جواباً ولم يردّ علينا، كما أنّ النائب العام في بيروت والقاضي حاموش كان قد سمح الدخول لكن من دون تصادم".

واحتجاجاً على هذه الخطوة، تجمّع موظفو المصرف ونفّذوا وقفة اعتراضاً على ما حصل.

وقال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان، عباس عواضة، معلناً الإضراب، إنّ "كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كلّ شيء ونرفض أن نعامل بطريقة ميليشيوية. نحن نحترم القضاء وتحت سقف القانون".