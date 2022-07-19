اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لدفع "إسرائيل" على فتح معبر الكرامة 24 ساعة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه يجري التنسيق مع الأردن، لحمل "إسرائيل" على فتح معبر الكرامة على مدار الساعة؛ من أجل التخفيف من معاناة المسافرين على المعبر في الذهاب والإياب.

ودعا اشتية إلى ضرورة تحديد مَسرب خاص لمرور القادمين والمغادرين على المعبر، بشكل منفصل عن المعبر المخصص لمرور الشاحنات، والحركة التجارية؛ وذلك لتسهيل حركة المسافرين؛ الى حين العمل على فتح جسر دامية؛ الذي كان مفتوحا أمام المسافرين منذ عام 67.