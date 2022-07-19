الشرطة تقبض على شخص انتحل صفة رجل أمن وطبيب للنصب على المواطنين



وطن: قبضت الشرطة اليوم وبعد متابعة حثيثة على مطلوب للعدالة قام بانتحال صفة رجال الامن وأطباء وفنيي مختبرات لتنفيذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن المقبوض عليه مطلوب للأمن منذ خمس سنوات وفار من وجه العدالة وقام بتغيير مكان سكنه عدة مرات ما بين رام الله وجنين وضواحي القدس من أجل تضليل العدالة، وتم القبض عليه في بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين بعد عمليات تنسيق بين شرطة محافظة رام الله وجنين وبمتابعة حثيثة من قبل ادارة المباحث العامة.

وأضافت الشرطة انه تم الى الآن تسجيل ما يقارب من 35 شكوى ضد المشتبه فيه وما زال البحث جارٍ حيث من المتوقع تسجيل المزيد من الشكاوى ضده، وتركزت معظم الشكاوى حول النصب والاحتيال المالي.