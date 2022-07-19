جدعون ليفي يكتب: الرئيس الأميركي وقع في مستشفى المطلع شهادة وفاة حل الدولتين
بقلم: جدعون ليفي/ هآرتس
في مستشفى أوغستا فيكتوريا (المطلع)، من بين كل الاماكن، وقع أول أمس الرئيس الامريكي على شهادة وفاة. حل الدولتين مات منذ زمن، والآن ايضا مات الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين بالاعتماد على الغرب في نضالهم من اجل تحقيق حقوقهم الوطنية. هذا الامل صعدت روحه في اوغستا فيكتوريا، بايدن وقع على شهادة الوفاة. في الخطاب الذي القاه هناك بالغ الرئيس بالذكريات عن علاجه هو وأبناء عائلته وتذكر قسم العلاج المكثف: خط مستقيم على المونتور يرمز الى الموت، هكذا تعلم هناك. بعد وقت قصير، في بيت لحم، سجل خط الموت على المونتور. الطريق الذي بدأ الفلسطينيون بالسير عليه منذ اكثر من 25 سنة وصل الى نهايته. هم وصلوا الى طريق مسدود.
في بداية السبعينيات لمع نجم في سماء السياسة الفلسطينية: طبيب القلب الدكتور عصام السرطاوي، وهو لاجيء من عكا، طالب في العراق، لاجيء في باريس وأحد مهندسي اختطاف الطائرات، مر بانقلاب، هو الذي كان اخترق طريق الفلسطينيين الى قلب الغرب، بعد أن كانوا ما زالوا حتى ذلك الوقت يعتمدون على دول عدم الانحياز. السرطاوي جلب للفلسطينيين بون، فيينا، باريس وستوكهولم، بدلا من موسكو، وجاكارتا، دلهي وكوالالمبور.
هذا ظهر كخيار رائع. واحد ممن تعهده وحتى احبه عدد من رؤساء غرب اوروبا، الاشتراكيون الديمقراطيون في حينه، فل براندت، برونو كرايسكي، اولف بالمي وفرانسوا ميتران، وواصل من هناك الى قلب الاسرائيليين. السرطاوي بدأ في الالتقاء مع ممثلي اليسار في اسرائيل. ياسر عرفات تحمس وانضم الى الطريق الذي شقه مستشاره. هذه الطريق ظهرت واعدة اكثر من الحصول على دعم كراتشي.
بعد مرور خمسين سنة على ذلك، هذه الطريق وصلت الى نهايتها والفلسطينيون ينزفون على الالواح. مع رئيس امريكي يسعى الى أن يخصص لهم فقط بضع ساعات في زيارة تبرز اسما سيئا لرفع العتب. ومع تصريحاته التي تعطي اسما اسوأ للضريبة الكلامية، حان وقت للاستيقاظ من الحلم بأن اوروبا وامريكا ستفعلان في أي وقت شيئا حقيقيا من اجل الفلسطينيين، بحيث لا يكون مرضا للعزيزة التي لا يمكن المس بها وهي اسرائيل.
مع رئيس لا يكلف نفسه أن ينطق بشكل صحيح اسم شيرين أبو عاقلة، الصحافية التي من شبه المؤكد أنها قتلت على يد اسرائيل وتحولت الى رمز وطني ودولي، وجمال الخاشقجي، يعرف كيف ينطق اسمه، فانه لم يعد للفلسطينيين ما يبحثون عنه في هذه الساحة. عندما تحدث بايدن معهم عن أمل "يتفق مع التاريخ" وألقى نحوهم 100 مليون دولار في حملة التبرعات لمستشفى المطلع، كان من الواضح أن الامر ضائع مع الولايات المتحدة.
مع رئيس امريكي يعد بحل الدولتين "لكن ليس في المدى القريب"، جاءت نهاية القصة. أحب أن اسأل بايدن ماذا سيحدث اذا لم يتحقق في "المدى القريب" هذا الحل؟ اذا قرر الاسرائيليون بمبادرة منهم؟ واذا عاد المستوطنون بارادتهم؟ هل عندما سيكونون مليونا بدلا من 700 ألف سيكونون راضين؟ هل ستفكر امريكا في أي يوم بشكل مختلف؟ لماذا سيحدث ذلك؟ مع الرياح السيئة الداعمة للقوانين المناوئة لـ "بي.دي.اس" والتعريفات المشوهة للاسامية
اوروبا والولايات المتحدة ضائعة من ناحية الفلسطينيين. المعركة حسمت واسرائيل هزمتهم تقريبا بشكل نهائي، ومصيرهم سيكون مثل مصير السكان الاصليين في الولايات المتحدة.
كان يكفي النظر الى صورة اللقاء في بيت لحم: هناك كان يجلس نحو 12 شخص فلسطيني حول الزعيمين وهم يرتدون ربطات العنق ووجوههم حزينة في صورة جماعية يائسة. كان يكفي تذكر اقوال بايدن في 1986 امام وزير الخارجية جورج شولتس: "أنا اكره سماع أن الادارة ترفض العمل على ضوء مباديء اخلاقية... أنا اخجل من دولة لا تقول أي شيء. أنا اخجل من سياسة لا يوجد لها عمود فقري"، هذه الاقوال كانت موجهة للسياسة الامريكية تجاه دولة الابرتهايد السابقة، جنوب افريقيا. اقوال مشابهة بشكل مدهش يمكن توجيهها الآن لبايدن بسبب تعامله مع دولة الابرتهايد الثانية. ولكن لم يعد هناك بايدن ليقولها.
هآرتس: جدعون ليفي