جدعون ليفي يكتب: الرئيس الأميركي وقع في مستشفى المطلع شهادة وفاة حل الدولتين

بقلم: جدعون ليفي/ هآرتس

في مستشفى أوغستا فيكتوريا (المطلع)، من بين كل الاماكن، وقع أول أمس الرئيس الامريكي على ‏شهادة وفاة. حل الدولتين مات منذ زمن، والآن ايضا مات الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين بالاعتماد على ‏الغرب في نضالهم من اجل تحقيق حقوقهم الوطنية. هذا الامل صعدت روحه في اوغستا فيكتوريا، بايدن وقع ‏على شهادة الوفاة. في الخطاب الذي القاه هناك بالغ الرئيس بالذكريات عن علاجه هو وأبناء عائلته وتذكر قسم ‏العلاج المكثف: خط مستقيم على المونتور يرمز الى الموت، هكذا تعلم هناك. بعد وقت قصير، في بيت ‏لحم، سجل خط الموت على المونتور. الطريق الذي بدأ الفلسطينيون بالسير عليه منذ اكثر من 25 سنة وصل ‏الى نهايته. هم وصلوا الى طريق مسدود. ‏

في بداية السبعينيات لمع نجم في سماء السياسة الفلسطينية: طبيب القلب الدكتور عصام السرطاوي، ‏وهو لاجيء من عكا، طالب في العراق، لاجيء في باريس وأحد مهندسي اختطاف الطائرات، مر بانقلاب، ‏هو الذي كان اخترق طريق الفلسطينيين الى قلب الغرب، بعد أن كانوا ما زالوا حتى ذلك الوقت يعتمدون على دول ‏عدم الانحياز. السرطاوي جلب للفلسطينيين بون، فيينا، باريس وستوكهولم، بدلا من موسكو، وجاكارتا، دلهي ‏وكوالالمبور. ‏

هذا ظهر كخيار رائع. واحد ممن تعهده وحتى احبه عدد من رؤساء غرب اوروبا، الاشتراكيون ‏الديمقراطيون في حينه، فل براندت، برونو كرايسكي، اولف بالمي وفرانسوا ميتران، وواصل من هناك الى قلب ‏الاسرائيليين. السرطاوي بدأ في الالتقاء مع ممثلي اليسار في اسرائيل. ياسر عرفات تحمس وانضم الى الطريق ‏الذي شقه مستشاره. هذه الطريق ظهرت واعدة اكثر من الحصول على دعم كراتشي.‏

بعد مرور خمسين سنة على ذلك، هذه الطريق وصلت الى نهايتها والفلسطينيون ينزفون على الالواح. ‏مع رئيس امريكي يسعى الى أن يخصص لهم فقط بضع ساعات في زيارة تبرز اسما سيئا لرفع العتب. ومع ‏تصريحاته التي تعطي اسما اسوأ للضريبة الكلامية، حان وقت للاستيقاظ من الحلم بأن اوروبا وامريكا ستفعلان في ‏أي وقت شيئا حقيقيا من اجل الفلسطينيين، بحيث لا يكون مرضا للعزيزة التي لا يمكن المس بها وهي ‏اسرائيل.‏

مع رئيس لا يكلف نفسه أن ينطق بشكل صحيح اسم شيرين أبو عاقلة، الصحافية التي من شبه المؤكد ‏أنها قتلت على يد اسرائيل وتحولت الى رمز وطني ودولي، وجمال الخاشقجي، يعرف كيف ينطق اسمه، فانه لم ‏يعد للفلسطينيين ما يبحثون عنه في هذه الساحة. عندما تحدث بايدن معهم عن أمل "يتفق مع التاريخ" وألقى ‏نحوهم 100 مليون دولار في حملة التبرعات لمستشفى المطلع، كان من الواضح أن الامر ضائع مع الولايات ‏المتحدة.‏

مع رئيس امريكي يعد بحل الدولتين "لكن ليس في المدى القريب"، جاءت نهاية القصة. أحب أن ‏اسأل بايدن ماذا سيحدث اذا لم يتحقق في "المدى القريب" هذا الحل؟ اذا قرر الاسرائيليون بمبادرة منهم؟ ‏واذا عاد المستوطنون بارادتهم؟ هل عندما سيكونون مليونا بدلا من 700 ألف سيكونون راضين؟ هل ستفكر ‏امريكا في أي يوم بشكل مختلف؟ لماذا سيحدث ذلك؟ مع الرياح السيئة الداعمة للقوانين المناوئة لـ ‏‏"بي.دي.اس" والتعريفات المشوهة للاسامية

اوروبا والولايات المتحدة ضائعة من ناحية الفلسطينيين. المعركة ‏حسمت واسرائيل هزمتهم تقريبا بشكل نهائي، ومصيرهم سيكون مثل مصير السكان الاصليين في الولايات ‏المتحدة.‏

كان يكفي النظر الى صورة اللقاء في بيت لحم: هناك كان يجلس نحو 12 شخص فلسطيني حول ‏الزعيمين وهم يرتدون ربطات العنق ووجوههم حزينة في صورة جماعية يائسة. كان يكفي تذكر اقوال بايدن في ‏‏1986 امام وزير الخارجية جورج شولتس: "أنا اكره سماع أن الادارة ترفض العمل على ضوء مباديء ‏اخلاقية... أنا اخجل من دولة لا تقول أي شيء. أنا اخجل من سياسة لا يوجد لها عمود فقري"، هذه الاقوال ‏كانت موجهة للسياسة الامريكية تجاه دولة الابرتهايد السابقة، جنوب افريقيا. اقوال مشابهة بشكل مدهش ‏يمكن توجيهها الآن لبايدن بسبب تعامله مع دولة الابرتهايد الثانية. ولكن لم يعد هناك بايدن ليقولها.‏

هآرتس: جدعون ليفي