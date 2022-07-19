الصالحي: لقاءات بوتين في طهران هامة جدا ويجب ان تكون القضية الفلسطينية حاضرة فيها

وطن: قال الامين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي بأن زيارة الرئيس بوتين لطهران وما قد يتمخض عنها تنطوي على اهمية كبيرة، تفوق تلك التي قام بها الرئيس بايدن للمنطقة التي هدفت بالاساس دمج اسرائيل في المنطقة وحصوله على "وكالة" الطاقة الخليجية في مواجهة روسيا.

وأضاف الصالحي في تصريح صحفي صباح اليوم؛ ان روسيا باتت في الواقع ركيزة لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط أكثر مما تملكه الولايات المتحدة؛ وذلك بفضل علاقاتها المتنوعة في المنطقة؛ و كذلك بفضل قيادتها مع الصين لعملية تغيير النظام الدولي القائم على قطبية الهيمنة الامريكية.

وأكد الصالحي ان القضية الفلسطينية يجب ان تكون حاضرة في كل علاقات المنطقة الاقليمية والدولية؛ وأن القيادة الفلسطينية ملزمة بالانفتاح على هذا الاطار للعلاقات الاقليمية بما في ذلك ايران؛ خاصة وأن الولايات المتحدة هي العائق الأساسي أمام تحرر الشعب الفلسطيني؛ مشيراً الى ان سياساتها في المنطقة تقوم على تكريس الاحتلال والتطبيع وتهميش القضية الفلسطينية.