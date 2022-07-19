الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة بينهم صحفي

وطن: شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة طالت 12 مواطنا على الأقل.

وعُرف من بين المعتقلين كل من:

١. الصحفي عامر أبو عرفة- الخليل

٢. رأفت أبو هديب- نابلس

٣. جميل الأقرع- نابلس

٤. مصطفى أبو شنب- نابلس

٥. عزمي صلاح- اليامون غرب جنين

٦. أحمد عزمي صلاح- اليامون

٧. مجاهد بديع نواهضة- اليامون

٨. أحمد نواهضة- اليامون

٩. المحرر صالح أسعد- مخيم عايدة شمال بيت لحم

١٠. المحرر عبد الرزاق بدوان- بيت جالا غرب بيت لحم

١١. صابر بوزية- كفل حارس شمال سلفيت

١٢. قصي تحسين- كفل حارس