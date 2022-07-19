الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة بينهم صحفي
19.07.2022 07:21 AM
وطن: شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة طالت 12 مواطنا على الأقل.
وعُرف من بين المعتقلين كل من:
١. الصحفي عامر أبو عرفة- الخليل
٢. رأفت أبو هديب- نابلس
٣. جميل الأقرع- نابلس
٤. مصطفى أبو شنب- نابلس
٥. عزمي صلاح- اليامون غرب جنين
٦. أحمد عزمي صلاح- اليامون
٧. مجاهد بديع نواهضة- اليامون
٨. أحمد نواهضة- اليامون
٩. المحرر صالح أسعد- مخيم عايدة شمال بيت لحم
١٠. المحرر عبد الرزاق بدوان- بيت جالا غرب بيت لحم
١١. صابر بوزية- كفل حارس شمال سلفيت
١٢. قصي تحسين- كفل حارس