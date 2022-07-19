3 إصابات بالرصاص الحي واعتقالات بعد اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم خلال اقتحام قوة احتلالية مخيم عسكر الجديد، نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمخيم وهم: رأفت أبو هديب، وجميل الأقرع، ومصطفى أبو شنب.

(وفا)