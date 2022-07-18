لبيد وبار ليف: كلّ عنصر شرطة مخوّل بإطلاق النار ليقتُل

وطن: جدّد كل من رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، ووزير ما يسمى "الأمن الداخلي"، عومير بار ليف، اليوم الإثنين، دعمهما لعناصر شرطة الاحتلال، ضد مطلقي النار "من أجل القتل"، بزعم ما وصفوا أنه يأتي ضمن "مكافحة الجريمة والإرهاب".

وأوضح لبيد وبا رليف في ختام لقاء عُقِد بينهما اليوم، أنه "لا تغيير في إجراءات إطلاق النار بالنسبة لعناصر الشرطة"، وذلك بعد يوم واحد من حادث لقي على إثره، عنصر شرطة إسرائيلي مصرعه، دهسا في الداخل المحتل، وذلك خلال مطاردة دوريات الشرطة لمركبة يشتبه بأنها مسروقة من مستوطنة "حولون" في مركز الداخل المحتل.

واعتقلت شرطة الاحتلال فلسطينيا، يبلغ من العمر 17 عاما، نسبت إليه الضلوع في عملية الدهس والتسبب بمصرع الشرطي، علما بأنه جرى اعتقال الفتى خارج المركبة المسروقة. كما مدّدت محكمة الاحتلال اعتقال الفتى الفلسطيني، بزعم ضلوعه في الحادث.

وقال لبيد لبار ليف خلال اجتماعهما إنه "يقدم الدعم الكامل للشرطة، وقوات الأمن الأخرى، في مكافحتها للجريمة، ويقدِّر بشدة أنشطتها اليومية من أجل سلامة المواطنين الإسرائيليين"، على حدّ قوله.

وأكّد الاثنان في تصريح مشترك مقتضب صدر عنهما، أن كل عنصر شرطة "مخوّل بالرد بإطلاق النار، لكي يقتُل، عندما يشعر أن حياته مهدّدة".

وفي الخامس من الشهر الجاري، قُتل الفتى أحمد ممدوح شعبان (17 عاما)، من بلدة جديدة المكر برصاص شرطة الاحتلال وأصيب آخر بجروح في مجد الكروم بمنطقة الشاغور.

وقال أقارب للشاب أحمد شعبان إنه كان بإمكان الشرطة أن تطلق النار عليه دون قتله.

(عرب 48)