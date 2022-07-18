جيش الاحتلال يزعم اسقاط مسيّرة لـ"حزب الله" قرب الحدود مع لبنان

وطن: زعم جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، إسقاط مسيّرة تابعة لـ"حزب الله"، بعد اجتيازها الحدود اللبنانيّة، فيما كانت بطريقها صوب الأراضي المحتلة، وفق زعمه.

يأتي ذلك بعد أن أطلق "حزب الله" في الثاني من تموز/ يوليو الجاري، ثلاث مُسيرات غير مسلحة باتجاه حقل "كاريش"، وادعى جيش الاحتلال، اعتراضها.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب، اليوم، أن "القوات الإسرائيلية رصدت مسيرة، كانت تعبر من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية... في وقت سابق اليوم، وأسقطتها".

وقال إنّ "وحدات التحكم الجوي (التابعة للجيش)، راقبت المسيّرة، طيلة الحدَث (منذ اجتيازها للحدود وحتّى إسقاطها)"، وفق زعمه.

وأضاف أنه "يبدو أن المسيّرة تابعة لمنظمة ’حزب الله’.

وأرفق جيش الاحتلال مع البيان، صورة للمسيرة التي زعم إسقاطها، تُظهر أنّ المسيرة غير محطّمة.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر مساء الأربعاء الماضي في كلمة متلفزة، من نشوب "حرب" اعتبر أنها قد تُخضع "إسرائيل" في حال مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه، في وقت لم تصل فيه حتى الآن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية إلى أي نتيجة.

وتسارعت منذ بداية الشهر الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال بعد توقف، إثر وصول سفينة استخراج وتخزين للغاز على مقربة من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه لصالح دولة الاحتلال.

وقال نصر الله إن "رسالة المسيرات هي بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية"، مضيفًا "سجلوا المعادلة الجديدة: كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش". وشدد على أنه "إذا توصلتم إلى معادلة أن لبنان ممنوع من أن ينقذ نفسه بحقه الطبيعي من الغاز والنفط، لن يستطيع أحد أن يستخرج غازًا ونفطًا، ولن يستطيع أحد أن يبيع غازًا ونفطًا وأيًا تكن العواقب".

(عرب 48)