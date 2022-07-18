مدير جسر الملك حسين: 155 ألف دخلوا إلى الضفة خلال النصف الأول من الشهر الجاري

وطن: أكد مدير جسر الملك حسين الأردني العقيد رأفت المعايطة ارتفاع أعداد المسافرين بزيادة غير مسبوقة عن السنوات الماضية اذ تم تسجيل مغادرة الاردن نحو 155 ألف إلى فلسطين خلال النصف الأول من الشهر الجاري، متوقعا ارتفاع نسبة المسافرين لنهاية الشهر الجاري لنحو 300 ألف.

وأعلن العقيد معايطة في حديث لاذاعة صوت فلسطين اليوم الاثنين، جملة من الاجراءات التي تم البدء بالعمل بها منذ يومين للتخفيف من أزمة المسافرين على جسر الملك حسين أبرزها بناء خيام مزودة بأنظمة تكييف، بالإضافة الى مشافي متنقلة ومركبات اسعاف وخدمات ومرافق صحية

كما أعلن العقيد معايطة عن إطلاق التطبيق الالكتروني عبر الشركة الناقلة (جت) لشراء التذكرة مسبقا اون لاين ويحدد موعد سفره والباص الذي سينقله الى الضفة ما سيخفف من مرحلة شراء التذاكر ويتجاوز بذلك المرحلة الأولى.

وتوقع مدير جسر الملك حسين العقيد رأفت المعايطة انتهاء أزمة المسافرين الحالية مع بداية شهر آب.

المصدر: (صوت فلسطين)