"رونالدو" مصمم على الرحيل عن مانشستر يونايتد

وطن: ذكرت تقارير صحفية، أن ممثلين عن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمكنوا من إقناع مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بضم "الدون" إلى الفريق الإسباني، ولا يزال رونالدو الذي يلعب حاليا في مانشستر يونايتد مصمما على الرحيل أملا في أن يخوض دوري أبطال أوروبا.

ولا تبدي نوادي كرة القدم الأوروبية اهتماما كبيرا بضم رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، رغم رصيده الحافل بالإنجازات.

وتحدّث الممثلين عن رونالدو إلى مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني، وأقنعوه بضم رونالدو الذي لعب سابقا مع فريق ريال مدريد.

وكان رونالدو قد سجل 311 هدفا في 292 مباراة من مباريات الدوري الإسباني، عندما لعب في ريال مدريد بين 2009 و2018، وكما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وتخلى تشلسي الإنجليزي عن فكرة ضم رونالدو للفريق بسبب الصفقة التي أجراها يوم الأربعاء، وحصل بموجبها على خدمات رحيم سترلينغ.

في غضون ذلك، تحدثت تقارير أخرى عن احتمال عودة رونالدو إلى نادي سبورتينغ لشبونة، لكن الفريق البرتغالي استبعد الأمر.

وفي وقت سابق، فاجأ المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة مانشستر يونايتد، الجميع، بتصريحات "صارمة" حول النجم البرتغالي، حيث قال في مؤتمر صحفي "رونالدو ليس للبيع، هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية، ونحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".

وأكد تين هاغ أنه تحدث مع رونالدو فور وصوله للنادي، والأخير لم يخبره برغبته بالرحيل عن النادي، وأنه سمع عن القضية لاحقا في الصحافة.

المصدر: skynewsarabia