مصر: مطالب بتقديم شكوى ضد الاحتلال بعد الكشف عن مقبرة اللطرون

وطن: تصاعدت المطالب في مصر بضرورة إحالة ملف مقبرة اللطرون الجماعية، التي دفن فيها عشرات الجنود المصريين أُحرقوا أحياء قرب مدينة القدس أثناء حرب 1967، إلى الجهات الدولية المعنية وتقديم شكوى رسمية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأثار الكشف عن "المقبرة الجماعية" التي يعود عمرها إلى 55 عاما للجنود المصريين ضجة في الأوساط المصرية، ما دفع القاهرة لإثارة القضية مع سلطات الاحتلال التي تعهدت بأنها ستتعامل مع الأمر بكل إيجابية وشفافية.

على المستوى المصري الرسمي ذكرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بمصر على موقع "فيسبوك"، أن الجانب الإسرائيلي سوف يتواصل ويقوم بالتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.

بدورها كلفت الخارجية المصرية سفارتها لدى تل أبيب بالتواصل مع سلطات الاحتلال لتقصي حقيقة ملابسات القضية، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات.

وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، فإن قوات الاحتلال قتلت الجنود المصريين حرقا، ثم دفنتهم سرا في منطقة اللطرون بين القدس ويافا ومقام عليها حاليا متنزه يسمى "ميني إسرائيل" التي شهدت معارك بين جيش الاحتلال والجنود المصريين خلال حرب حزيران/ يونيو 1967.