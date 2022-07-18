الأردن يفرض حجزا مسبقا وشراء تذكرة سفر للمغادرين إلى الضفة عبر معبر الكرامة اعتبارا من يوم غد



وطن: أعلن الأردن فرض حجز مسبق وشراء تذكرة سفر للمغادرين من الأردن الى فلسطين عبر معبر الكرامة (الجسر) اعتبارا من يوم غد ولمدة ١٠ أيام، حيث لن يسمح لأي شخص دون حجز مسبق ودون تذكرة من عبور الجسر.

وسيسمح لـ4 آلاف شخص بالعبور يوميا فقط، وألفي شخص في ايام العطل (الجمعة، والسبت).

وسيكون حجز التذاكر الكترونيا او من خلال مكاتب شركة باصات جت في الأردن.

يشار إلى أن معبر الكرامة يعاني من أزمة مسافرين شديدة خاصة لدى القادمين إلى الضفة الغربية، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، ما أثار حفيظة المسافرين، ومطالبتهم بمعالجة جذرية لهذه الأزمة المتكررة خلال الأعياد.