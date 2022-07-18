الهيئة المستقلة تطالب الشرطة بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على مواطن من قرية بدرس وإصابته بجروح

وطن: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جهاز الشرطة بضرورة فتح تحقيق في حادثة إطلاق الشرطة النار على المواطن محمد مصطفى موسى الأسمر، 22 عاماً، وضرورة إعلان نتائج التحقيق.



وقالت الهيئة في بيان لها، وصل وطن، الاثنين، إنه تتابع حادثة إطلاق النار على المواطن محمد مصطفى موسى الأسمر، 22 عاماً من بلدة بدرس بمحافظة رام الله والبيرة بتاريخ 17/7/2022، من قبل أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية على حاجز أقامته بين قريتي بدرس ونعلين، مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على آثارها إلى إحدى مستشفيات الداخل.

وأضافت الهيئة أنها مستمرة في متابعة الموضوع وتُجري تحقيقاتها الخاصة بهذه الحادثة وستعلن عما تتوصل اليه من نتائج حال الانتهاء من التحقيق.