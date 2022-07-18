وزارة الصحة: المنحنى الوبائي في غزة بازدياد ولا وفيات في الموجة الحالية لانتشار كورونا



وطن: أكد مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة د. فتحي أبو وردة، أن المنحنى الوبائي في غزة بازدياد، حيث سجلت أكثر من 1500 حالة نشطة خلال الأسبوع الماضي.

وناشد أبو وردة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتلقي اللقاحات سيما وأن نسبة من تلقوا اللقاحات في القطاع لا تتجاوز 33 % .

وبين أبو وردة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة خلال الموجة الحالية من انتشار فايروس كورونا كما أنه لم تصل إلى المشافي حالات خطيرة منوها إلى أن الطاقم الطبي على أتم الاستعداد لاستقبال المرضى المصابين.

وأشار أبو وردة إلى أن وزارة الصحة أرسلت كل الاحتياجات اللازمة من مستلزمات طبية ولقاحات ضد الفايروس.