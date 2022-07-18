الاحتلال يبعد المقدسية خديجة خويص عن "الأقصى"

وطن:أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بإبعاد المعلمة والمرابطة المقدسية خديجة خويص، عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت المعلمة خويص، أثناء تواجدها قرب باب حطة بالمسجد الأقصى المبارك، ومن ثم اقتادتها للتحقيق في مركز "القشلة" وعقب التحقيق معها تم الإفراج عنها شرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

يذكر أن خويص اعتقلت عدّة مرات وأبعدت عن مدن الضفة والمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، لعدة شهور.