التحالف الشعبي للتغيير يؤكد مساندة المحامين في مواجهة التعدي على الحريات

وطن: أكد التحالف الشعبي للتغير في بيان له، الوقوف بجانب نقابة المحامين الفلسطينيين، في دفاعها عن الحقوق والحريات.

وجاء في بيان التحالف "ندعو كافه أبناء شعبنا للالتفاف حول المطالب القانونية المشروعه التي تعلي نقابه المحامين صوتها من اجلها حفاظا على كرامة المواطن وحريته".

وأضاف "كما أننا نهيب بكافه الجهات وفصائل العمل الوطني وتدعوها لاستخدام كافة الوسائل المشروعه لاسناد حراك المحامين العادل وتوفير الحاضنة الشعبية والوطنية لهذا الحراك لتحقيق مطالبه، كما نطالبها بالضغط على السلطه الفلسطينية، للاستجابة لمطالب المحامين لما فيه من تكريس للفصل بين السلطات وارساء اسس العدالة في مجتمعنا وارساء كيان المؤسسات".