وفاة 360 شخصاً بسبب موجة الحر التي اجتاحت اوروبا

وطن: تسببت موجة الحر التي استمرت قرابة الأسبوع في وفاة 360 شخصاً بعد ان شبت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا وإسبانيا، مما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي وضع السلطات في حالة تأهب في مناطق من أوروبا.

وقالت السلطات الإقليمية في بيان، إنه تم إجلاء أكثر من 12200 من منطقة جيروند الفرنسية، حيث يكافح أكثر من 1000 من رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.

واجتاحت حرائق الغابات فرنسا في الأسابيع الأخيرة، وكذلك دولا أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا، واشتعلت النيران في ما يقرب من 100 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة جيروند، وفي إسبانيا المجاورة، يكافح رجال الإطفاء لإخماد سلسلة من الحرائق بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد، بعد أن بلغت درجة الحرارة 45.7 درجة مئوية.

وتسببت موجة الحر التي استمرت قرابة الأسبوع في وفاة 360 شخصا بسبب الحرارة، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي.

وقالت أجهزة الطوارئ في ميخاس إنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم في المنطقة بسبب حريق غابات كبير بالقرب من البلدة الواقعة في إقليم ملقة ومن المقاصد الشهيرة للسائحين الأوروبيين.

في أماكن أخرى من إسبانيا، اشتعلت النيران في أجزاء من منطقة إكستريمادورا بالقرب من الحدود البرتغالية، حيث تم نشر أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية للمساعدة في التصدي لألسنة اللهب، وفي وسط منطقة قشتالة وليون، ودمرت حرائق الغابات في المجمل 98000 فدان من بداية العام حتى منتصف يونيو حزيران أي أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة التي دمرتها الحرائق في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد احترقت مساحة تعادل ما يقرب من ثلثي تلك المساحة خلال حرائق الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة البرتغالية إن 238 شخصا لقوا حتفهم نتيجة موجة الحر بين 7 و13 يوليو تموز معظمهم من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة.

وفي بريطانيا، أصدر خبير الأرصاد الجوية الوطني أول تحذير أحمر من "الحرارة الشديدة" لمناطق من إنجلترا، ومع توقع درجات حرارة قياسية، من المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية للتصدي للطوارئ في وقت لاحق.

وسُجلت أعلى درجة حرارة في بريطانيا في كمبريدج في 25 يوليو 2019 وبلغت 38.7 درجة مئوية

المصدر: alarabiya