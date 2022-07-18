مسؤولون أردنيون واسرائيليون يتفقون على عودة 2300 اردني للعمل في إيلات

وطن: قالت حكومة الاحتلال الاسرائيلية انها وقعت مع الجانب الاردني ترتيبات عودة 2300 أردني للعمل في مدينة "ايلات".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية عودة 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات، وعودة 300 آخرين للعمل في قطاعات البناء والصناعة والخدمات.

ووفقاً لإعلان الحكومة الإسرائيلية فإن القرار يبدأ اعتبارا من الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث يدخل ويخرج العمال الاردنيون يوميا عبر معبر وادي عربة الحدودي بين مدينة العقبة الأردنية ومدينة إيلات، "مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا".

ووفقا للتقارير، وقع مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطة السكان والهجرة الاسرائيلية، ترتيبات عودة العمال الأردنيين المرخص لهم بالعمل في مدينة إيلات، مع المسؤولين في السلطة الاقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التابعة للسلطات الأردنية.

وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسف، إن "مشروع العمال الأردنيين في إيلات من المشاريع الرائدة بيننا وبين المملكة الأردنية".



واعتبر أن "هذه خطوة أخرى للتقارب مع الأردن، نحن سعداء بهذا التعاون ونأمل في توسيعه في المستقبل".

(المصدر- عكا للشيؤون الاسرائيلية)