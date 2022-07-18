103 أيام على إضراب الأسير ريان المتواصل عن الطعام

وطن: يواصل الأسيران رائد ريان (28 عاما)، وخليل عواودة (40 عاما) إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

ودخل الاسير ريان اليوم 103 من اضرابه المفتوح عن الطعام، فيما كان استأنف الاسير عواودة اضرابه عن الطعام في الثاني من تموز الجاري، وذلك بعد ان نكث الاحتلال بوعود بالافراج عنه اثر اضراب مفتوح خاضه واستمر 111 يوما.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن الاسيرين ريان وعواودة يواجهان ظروفًا صحية تزداد خطورة مع مرور الوقت، علما انهما يقبعان في سجن الرملة.