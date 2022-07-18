تراجع متواصل في معدلات التطعيم منذ ثلاثة عقود بسبب فايروس كورونا

وطن: أفادت البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف بتسجيل أكبر انخفاض متواصل لمعدلات تطعيم الأطفال منذ ما يقرب من 30 عاماً، وقد انخفضت النسبة المئوية للأطفال الذين تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للخناق والكزاز والسعال الديكي (اللقاح الثلاثي)، لتصل نسبة المتلقين الى 81% فقط.

ونتيجة لذلك، لم يتلق 25 مليون طفل جرعة واحدة أو أكثر من اللقاح الثلاثي في إطار خدمات التمنيع الروتيني في عام 2021 وحده، ويمثل ذلك زيادة بمقدار مليوني طفل مقارنة بعام 2020 و6 ملايين طفل مقارنة بعام 2019، مما يسلّط الضوء على العدد المتزايد من الأطفال المعرّضين لخطر الإصابة بأمراض مدمّرة يمكن الوقاية منها.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "إنه تنبيه عاجل لصحة الأطفال، حيث إننا نشهد حاليا أكبر انخفاض مستديم في معدلات تمنيع الأطفال على مدار جيل كامل، وستُقاس عواقبه بعدد الأرواح التي تُفقد".

وأضافت راسل "في الوقت الذي كنّا نتوقّع فيه أن تخلّف جائحة كوفيد-19 آثاراً خلال العام الماضي نتيجة لحالات التعطيل وتدابير الإغلاق الشامل الناجمة عنها، فإن ما نشهده الآن هو استمرار الانخفاض، لذا يلزم علينا أن نتدارك التأخير بالنسبة لملايين الأطفال الذين فاتهم التمنيع وإلا سنتعرّض حتماً لمزيد من الفاشيات ومزيد من الإصابات في صفوف الأطفال ومزيد من الضغط على النظم الصحية المرهقة بالفعل".

لم يتلق 18 من أصل 25 مليون طفل أي جرعة من اللقاح الثلاثي خلال العام، ويعيش الجزء الأكبر من هؤلاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، علماً أن الهند ونيجيريا وإندونيسيا وإثيوبيا والفلبين تسجّل أعلى الأرقام، وتعد ميانمار وموزمبيق من بين البلدان التي شهدت أكبر زيادة نسبية في عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح في الفترة من عام 2019 إلى عام 2021.

وكان من المأمول أن يكون عام 2021 هو عام التعافي، نشهد خلاله إعادة بناء برامج التمنيع المرهقة وتدارك التأخير بالنسبة لمجموعة الأطفال الذين فاتهم التمنيع في عام 2020، وبدلاً من ذلك، تراجعت نسبة التغطية باللقاح الثلاثي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008، مما أسفر، إلى جانب انخفاض نسبة التغطية باللقاحات الأساسية الأخرى، عن خروج العالم عن المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية، بما في ذلك مؤشر التمنيع لأهداف التنمية المستدامة.

وقد انخفضت نسبة التغطية باللقاحات في جميع مناطق العالم، حيث سجّلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة تراجع في التغطية باللقاح الثلاثي، لتنخفض هكذا بمقدار تسع نقاط مئوية في غضون عامين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس : "إن التخطيط لكوفيد-19 والتصدي له ينبغي أن يسيران جنباً إلى جنب مع التطعيم ضد الأمراض المميتة مثل الحصبة والالتهاب الرئوي والإسهال، فالمسألة لا تتعلق بالقيام بهذا أو ذاك، إنما يمكن القيام بالأمرين كلاهما".

وتعمل منظمة الصحة العالمية واليونيسف مع تحالف غافي للقاحات وشركاء آخرين على تنفيذ خطة التمنيع العالمية لعام 2030، وهي استراتيجية موجّهة إلى جميع البلدان والشركاء العالميين المعنيين لتمكينهم من تحقيق الأهداف المحددة في مجال الوقاية من الأمراض عن طريق التمنيع وتوفير اللقاحات للجميع في كل مكان وفي جميع الأعمار، وبذل جهود ضخمة من أجل بلوغ المستويات العالمية للتغطية وتلافي حدوث فاشيات، فخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أسفر تدنّي مستويات التغطية بالفعل عن حدوث فاشيات الحصبة وشلل الأطفال التي يمكن تجنّبها، مما يؤكد الدور الحيوي للتمنيع في الحفاظ على صحة الأطفال والمراهقين والبالغين والمجتمعات.

وقال المدير التنفيذي لتحالف غافي للقاحات الدكتور سيث بيركلي: "إنه من المؤلم أن نرى المزيد من الأطفال يفقدون الحماية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها للعام الثاني على التوالي، ويجب أن تتمثل أولوية التحالف في مساعدة البلدان على الحفاظ على التمنيع الروتيني واستئنافه وتعزيزه، فضلاً عن تنفيذ خطط طموحة للتطعيم ضد كوفيد-19، ليس عن طريق اللقاحات فحسب، ولكن أيضا بتقديم دعم هيكلي مصمّم خصيصاً للنظم الصحية التي ستتولى إعطاء تلك اللقاحات".

المصدر: منظمة الصحة العالمية