الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة أحياء في رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل، فيما داهمت مخيم الجلزون واعتقلت 10شبان تخللها اندلاع مواجهات.

وداهمت قوات الاحتلال بالدوريات العسكرية حي سطح مرحبا وحي الطيرة، بعد اقتحامها لقرية عين قينيا المجاور لحي الطيرة.

وجاء الاقتحام بعد اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي مساء أمس.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله وهم محمد عبد الله نخله (21 عاما)، موسى عيسى شراكة (19 عاما)، وسلام شحادة الطيراوي (18 عامًا)، وذلك بعد تفتيش منازلهم وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.

وشهد المخيم مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني دون وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية اسرائيلية اوقفت مركبة قرب قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، وفتشتها واحتجزت ركابها قبل أن يتم اعتقالهم، وهم: الأسير المحرر، رئيس بلدية الدوحة سابقًا رأفت نافذ جوابرة، وعلاء علي الصطافي، وباسل عبد الفتاح الجابري.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ضياء عمرو وحمزة عمرو من دورا وعمر برقان والسيدة غدير أبو حماد من الخليل، فيما اعتقلت حامد جاسر من بيتا جنوب نابلس.