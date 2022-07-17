"الخارجية": الاقتحامات والصلوات التلمودية في "الأقصى" استخفاف إسرائيلي بالمطالبات الدولية

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص.

واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف للاحتلال الاسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره.