نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم تطالب بالتدخل العاجل لـ"إنقاذ الجامعة"

وطن: طالبت نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم، بـ"إنقاذ الجامعة من التدخل العاجل لإلزام الادارة باحترام المبادرات المقدمة والتعاطي الايجابي معها".

وقالت النقابة في بيان لها، وصل وطن، الأحد، إن "ادعاء الادارة بانها تحترم القانون لا يصمد امام عدم موافقتها على المبادرات التي تشترط مرجعية قانونية للإلزام، وخاصة مرجعية وزارة العمل"

ورأت النقابة أن "الازمة في جامعة بيت لحم تدخل منعطفا خطيرا يهدد مستقبل الجامعة كمؤسسة اكاديمية، فبعد رفض ادارة الجامعة لمبادرة اتحاد نقابات الجامعات، والتي تتضمن مرجعية قانونية ملزمة، جاء رفضهم الضمني لمبادرة لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، والتي تتضمن ايضا مرجعية قانونية ملزمة هي وزارة العمل. نقول ضمنا لان ادارة بيت لحم بدلا من الرد على مبادرة الفصائل بإيجابية تقوم بتهديد العاملين بعدم دفع راتب تموز، وبتحريض الطلبة بطريقة استفزازية على اساتذتهم بتهديدهم بإلغاء فصلي الربيع والصيف".

فيما يلي نص البيان:

بيان للرأي العام.

انقذوا جامعة بيت لحم من عبث الإدارة غير المهني بها.

الى كل المعنيين بجامعة بيت لحم صرحا اكاديميا وطنيا.

الى مؤسسات المجتمع الاهلي.

الى القوى والفصائل.

الى وزارتي العمل والتعليم العالي.

الى ابنائنا الطلبة واهاليهم.

الازمة في جامعة بيت لحم تدخل منعطفا خطيرا يهدد مستقبل الجامعة كمؤسسة اكاديمية، فبعد رفض ادارة الجامعة لمبادرة اتحاد نقابات الجامعات، والتي تتضمن مرجعية قانونية ملزمة، جاء رفضهم الضمني لمبادرة لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، والتي تتضمن ايضا مرجعية قانونية ملزمة هي وزارة العمل. نقول ضمنا لان ادارة بيت لحم بدلا من الرد على مبادرة الفصائل بايجابية تقوم بتهديد العاملين بعدم دفع راتب تموز، وبتحريض الطلبة بطريقة استفزازية على اساتذتهم بتهديدهم بالغاء فصلي الربيع والصيف.

الى هذا الحد بلغت ادارة جامعة بيت لحم بمواقفها اللامسؤولة والتخريبية تجاه العملية الاكاديمية وعدائها للعاملين ونقابتهم وعدم احساسها بطلبة الجامعة ومستقبلهم وهمومهم، بل تتعامل معهم كمصدر يدر الاموال فقط. لذلك قلنا ونعيد: ينبغي تأسيس لجنة تحقيق نزيهة تفحص الأداء الاداري والمالي لجامعة بيت لحم، خاصة انه وعلى مدار الاعوام الماضية كانت الادارة تظهر فشلا ذريعا في قدراتها الادارية والمهنية، لا بل تتخذ قرارات تعمق من الازمات مع الطلبة والعاملين بدلا من الاسهام في حلها.

ادارة مثل هذه لم تعد مؤتمنة على مستقبل الجامعة والطلبة والعاملين، وينبغي التحرك السريع لوضع حد لاستهتارها وفشلها المتراكم.

انقذوا جامعة بيت لحم بتدخلكم العاجل لالزام الادارة باحترام المبادرات المقدمة والتعاطي الايجابي معها، فادعاء الادارة بانها تحترم القانون لا يصمد امام عدم موافقتها على المبادرات التي تشترط مرجعية قانونية للالزام، وخاصة مرجعية وزارة العمل

نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم